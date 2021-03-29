"دويتو" عفاف راضي وابنتها مي كمال في "معكم منى الشاذلي"







تحلّ الفنانة عفاف راضي وابنتها المطربة الشابة مي كمال، ضيفتين على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.





تتضمن الحلقة تقديم عفاف راضي وابنتها عددا من الأغنيات الشهيرة التي قدمتها الأولى طوال مشوارها الفني، فضلا عن تقديم عدد من الأغنيات على طريقة الدويتو.





وتروي عفاف راضي جانبا من رحلتها مع الغناء منذ قدومها من محافظة الغربية لدراسة الموسيقى، حتى أصبحت واحدة من النجوم الكبار في عالم الطرب والمسرح الغنائي. بينما تتحدث الابنة عن قصة تعلقها بالغناء ودراسة فن الأوبرا. كما تقدم أغنية جديدة لها تعرض لأول مرة من خلال البرنامج.





تشهد الحلقة عددا من الأغنيات التي تقدمها عفاف راضي وابنتها بمصاحبة الفرقة الموسيقية، مثل "مصر هي أمي" و"يهديك يرضيك" و"بتسأل يا حبيبي" و"هو الطريق ويلا بينا".