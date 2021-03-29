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أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أعلن اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه يطالب اتحاد كرة السلة القيام بدوره واتخاذ القرار الذي يضمن حقوق نادي الزمالك عقب أحداث مباراة السلة أمام الأهلي مساء اليوم بصالة نادي الزمالك والتي انتهت بقرار مراقب المباراة بإلغاء اللقاء.
وأضاف رئيس اللجنة أنه كان موجودا بالصالة المغطاة بالنادي مساء اليوم وشاهد كل الأحداث حيث شدد من البداية على تنفيذ كل الضوابط المنظمة للمباراة والتزم النادي وكل مسئوليه على تنفيذ مطالب طاقم التحكيم والمراقب بإخراج الأعداد الزائدة من الجماهير بالمدرجات والتي تفهمت الأمر لصالح ناديها وخرجت على الفور وهو الموقف الذي يشكرها عليه.                                                                                                                      وشدد اللواء عماد عبد العزيز على أن تواجد عدد من نجوم كرة القدم داخل الصالة لمؤازرة فريقهم لم يكن يستدعي اختلاق هذه الأزمة خاصة أن عدد ضيوف النادي الأهلي الذين حضروا لصالة الزمالك كان أكبر من المؤازرين لفريق الزمالك وهو الأمر الذي جعل مسئولي نادي الزمالك يستغربون من موقف النادي الأهلي ومن ثم موقف ممثلي اتحاد اللعبة في المباراة.                                                                                                                    وطالب اللواء عماد عبد العزيز باسم اللجنة التي تدير نادي الزمالك من مسئولي اتحاد اللعبة بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إثارة التعصب بين الجماهير من خلال حفظ حقوق نادي الزمالك في هذه المباراة.. مؤكدا أن اللجنة ستتخذ كل الخطوات القانونية التي تحفظ للزمالك حقوقه خاصة أن النادي التزم بكل الضوابط التي نظمها اتحاد اللعبة من أجل إقامة المباراة في موعدها.

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