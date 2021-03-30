أحمد موسى مهاجمًا أسامة هيكل: "متى يظهر وزير الإعلام؟" (فيديو)

واصل الإعلامي أحمد موسى، هجومه على أسامة هيكل وزير الإعلام، متسائلًا: "متى يظهر وزير الدولة للإعلام؟".





وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "وزارة الدولة للإعلام لا يتواجد في أي أزمة أو تحدي أمام الوطن".





وأضاف الإعلامي: "ماذا تفعل وزارة الدولة إذا هي مش موجودة ي المواقف الصعبة والأزمات والتحديات التي تواجه البلاد، سواء في أزمة القطار أو السفينة".



