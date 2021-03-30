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أحمد موسى مهاجمًا أسامة هيكل: "متى يظهر وزير الإعلام؟" (فيديو)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:11 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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واصل الإعلامي أحمد موسى، هجومه على أسامة هيكل وزير الإعلام، متسائلًا: "متى يظهر وزير الدولة للإعلام؟".

وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "وزارة الدولة للإعلام لا يتواجد في أي أزمة أو تحدي أمام الوطن".

وأضاف الإعلامي: "ماذا تفعل وزارة الدولة إذا هي مش موجودة ي المواقف الصعبة والأزمات والتحديات التي تواجه البلاد، سواء في أزمة القطار أو السفينة".

وتابع: "رئيس المجلس الأعلى للإعلام هو الحاضر في كل الأزمات التي تواجه الوطن، وعلامات استفهام كثيرة من هنا حتى سوهاج وقناة السويس، الوزارة دي هتظهر امتى ولا هي بتظهر على المزاج، وأين دور مجلس النواب من هذا".

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