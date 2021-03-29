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تراجع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
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تراجعت معظم مؤشرات البورصة الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع قطاع البنوك، بينما ارتفع "داو جونز" وحيداً لمستوى قياسي جديد.

وارتفع سهم "بوينج" بأكثر من 2 بالمائة بعد  إضافة شركة "ساوث ويست إيرلاينز" 100 طلب شراء لطائرة 737 ماكس.

في حين تراجعت أسهم البنوك مع مخاوف من التصفية القسرية لحيازة بعض الأسهم جراء تعثر صندوق تحوط أمريكي عن سداد طلبات تغطية الهامش.

وينتظر المستثمرون إعلان الرئيس جو بايدن خطته للبنية التحتية التي قد تكلف ما يزيد عن 3 تريليونات دولار يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن الرئيس الأمريكي اليوم أن 90 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة سيكونون قادرين على تلقي لقاح كورونا بحلول 19 أبريل المقبل.

وعند الختام، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 33171 نقطة، وهو أعلى إغلاق في تاريخه.

وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.09 بالمائة إلى 3971 نقطة، وتراجع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 13059 نقطة.

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