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رونالدو يقترب من حسم مصيره مع يوفنتوس

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي حدد موعد لحسم مستقبله مع السيدة العجوز  في ظل الأنباء التي أكدت رحيله في الفترة الماضية.
وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن رونالدو سيقرر مستقبله قبل نهاية الموسم الحالي موضحة أن هذا سيحدث قبل شهر مايو  المقبل من أجل مساعدة النادي الإيطالي في التخطيط لفترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يرغب في البدء في التخطيط للصفقات الصيفية التي يرغب في التعاقد معها ويجب عليه معرفة مصير النجم البرتغالي، حيث أن رحيل رونالدو سيوفر للسيدة العجوز الكثير من الأموال.
وأفادت الصحيفة الإيطالية بأنه من المرجح استمرار رونالدو في يوفنتوس، حيث أن النادي الإيطالي مستعد للاحتفاظ برونالدو حتى نهاية عقده.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه سيكون من الصعب على الأندية المرتبطة بالتعاقد مع الدون البرتغالي على رأسها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع رونالدو بسبب الأزمة الإقتصادية الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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