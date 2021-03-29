مروان بابلو مطلوب على جوجل عقب طرح ألبومه الجديد

تصدر مغني الراب مروان بابلو تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب عودته بعد الاعتزال وطرح ألبومه الجديد، الذي حقق مشاهدات كبيرة.





مروان بابلو





وانتهى مروان بابلو من طرح ألومه الجديد، والذي يقدم فيه لونه المفضل "راب"، والذي حقق شهرة كبيرة من خلاله، وذلك على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





ألبوم مروان بابلو الجديد





وزاد الطلب على مروان بابلو بعدما طرح ألومه بـ10 ساعات، حيث نجح في حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة، بعدما لاقى استحسان الجمهور العاشق له ولفنه.





أغاني مروان بابلو الجديدة





ويتضمن ألبوم مروان بابلو الجديد 5 أغاني هي "كنترول" والتي نالت النصيب الأكبر من المشاهدات، محققة أكثر من نصف مليون مشاهدة، ويليها، "أتاري"، التي حققت ربع مليون مشاهدة ويزيد، ثم "الحب فين" و"دون"، إلى جانب "غابة".





اعتزال مروان بابلو





وأعلن مطرب الراب مروان بابلو اعتزاله في مارس من العام الماضي، مؤكدا أنه ينوي التوبة ومطالباً كل محبيه بالدعاء له وعدم الحديث معه عن العودة مجدداً.





عودة مروان بابلو





وغازل مروان بابلو جمهوره مجددا حيث ظهر في فيديو وكأنه يقدم أغنية جديدة، ليمهد للعودة حيث بدأ في إنشاء حسابات جديدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أغلق حساباته القديمة.





مروان بابلو يطرح غابة





وعاد مروان بابلو للغناء من جديد، بأغنيته "غابة"، وذلك مع بداية العام الجاري، ليعود إلى شهرته من جديد ويتمكن من إعادة جمهوره القديم له، دون الإشارة إلى سبب عودته.



