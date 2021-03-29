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إحباط ترويج كميات كبيرة من عسل النحل مجهولة المصدر بالجيزة

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:39 م
عسل نحل
عسل نحل
إيمان عبد العاطي
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نفذت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة تموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط (تنك معبأ عسل نحل زنة 2 طن، 5 صفائح معبأة عسل نحل زنة الواحدة 20 كيلو جرامًا، وشيكارة معبأة مكسرات زنة 20 كيلو جرامًا، 200 برطمان معبأة عسل نحل بالمكسرات أوزان مختلفة منتج نهائي معد للبيع، 100 برطمان فارغ، كميات كبيرة من الإستيكرات لعلامة تجارية غير مسجلة) بإجمالى مضبوطات 2 طن و220 كيلوجرامًا جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات بحوزة صاحب مصنع لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية عسل نحل بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وأشارت التحريات إلى أن صاحب المصنع يجمع كميات كبيرة من "عسل النحل، المكسرات" مجهولة المصدر وإعادة تعبئتها في عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية غير مسجلة، وطرحها للبيع بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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