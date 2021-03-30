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أحمد موسى: شخصية مهمة تزور قناة السويس للاطمئنان على الملاحة (فيديو)
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:26 ص
شيماء حسن
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن شخصية مهمة ستكون موجودة غدًا في قناة السويس لمتابعة المجرى الملاحي الأهم في العالم وتقديم رسائل قوية للعالم كله.
وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "زيارة لشخصية مهمة صباحًا لقناة السويس، للتأكيد على أهم ما تقدمه مصر للعالم".
وتابع الإعلامي: "هذه الزيارة للتأكيد على ما تقوم له مصر من تأمين المجرى الملاحي الأهم، بعد التشكيك بقى الكل يتحدث عن أهمية قناة السويس، وبعد حفر القناة الثانية الرئيس كان شايف أهمية ما يحدث، وقد نجد غدًا قرارات مهمة لصالح التوكيلات الملاحية اللي عندها ثقة في الدولة المصرية وقدرتها على إدارة هذا المرفق الأهم في العالم".
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