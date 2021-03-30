أحمد موسى: شخصية مهمة تزور قناة السويس للاطمئنان على الملاحة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شخصية مهمة ستكون موجودة غدًا في قناة السويس لمتابعة المجرى الملاحي الأهم في العالم وتقديم رسائل قوية للعالم كله.





وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "زيارة لشخصية مهمة صباحًا لقناة السويس، للتأكيد على أهم ما تقدمه مصر للعالم".



