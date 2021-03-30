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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-3-2021.. المعدن الأصفر يفقد 10 جنيهات بالمستهل

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تهاوت أسعار الذهب في الاسواق المحلية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ليفقد جرام المعدن الأصفر نحو 10 جنيهات، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.

أسعار الذهب في مصر اليوم :

سعر الذهب عيار 24 يسجل 862.75 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 755جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 يسجل 647.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 6040 جنيهًا


أسعار الذهب العالمية


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