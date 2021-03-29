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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب منطقة التبت الصينية

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية.

 

وأوضحت الهيئة أن الهزة تم تسجيلها عند الساعة 17:27 بتوقيت غرينتش، مشيرة إلى أن مركز الهزة وقع على بعد حوالي 612 كيلومترا جنوب شرق لاسا، المركز الإداري لمنطقة التبت على عمق 10 كيلومترات".

 

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث دمار، كما أنه ليس هناك أي تهديد بحدوث تسونامي.

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زلزال الصين التبت

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