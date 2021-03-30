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مميش: السيسي سيوجه برفع قدرات الإنقاذ بقناة السويس

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:35 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
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قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس، إنهم عملوا بالعلم والحسابات لتعويم السفينة الجانحة، معلقا: "مصر علمتنا.. دي بلادنا وسمعتنا ولازم نخاف عليها".

وأشار "مميش"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لابد أن يكون لدى قناة السويس قاطرات وكراكات بقوة شد عالية، متوقعا أن الرئيس السيسي سيوجه برفع قدرات الإنقاذ بالقناة.

وأضاف مستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس، أن هذا الحادث سيزيد من حجم الثقة في قناة السويس، حيث أن هذا الموقف أثبت أن قناة السويس محور التجارة العالمية.

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