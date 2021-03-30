مميش: السيسي سيوجه برفع قدرات الإنقاذ بقناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس، إنهم عملوا بالعلم والحسابات لتعويم السفينة الجانحة، معلقا: "مصر علمتنا.. دي بلادنا وسمعتنا ولازم نخاف عليها".





وأشار "مميش"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لابد أن يكون لدى قناة السويس قاطرات وكراكات بقوة شد عالية، متوقعا أن الرئيس السيسي سيوجه برفع قدرات الإنقاذ بالقناة.



