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عمرو خليل: "السفينة الجانحة كانت سدة شريان في قلب كل مصري"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:23 ص
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
شيماء حسن
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وجه الإعلامي عمرو خليل، التحية لجميع العاملين بهيئة قناة السويس بعد النجاح في تعويم السفينة الجانحة.

وقال "خليل" خلال تقديم برنامجه "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "السفينة مكنتش سدة قناة السويس بس، كانت سدة شريان الأورطة في قلب كل مصر بدون أدنى مبالغة".

وأضاف الإعلامي: "كانت واقفة بالعرض في شريان كل واحد بيحب البلد دي وربنا مضيعش جهدهم، الناس مكنتش بتفكر غير ازاي تعدي من ليفل الوحش".

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