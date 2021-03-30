عمرو خليل: "السفينة الجانحة كانت سدة شريان في قلب كل مصري"

وجه الإعلامي عمرو خليل، التحية لجميع العاملين بهيئة قناة السويس بعد النجاح في تعويم السفينة الجانحة.





وقال "خليل" خلال تقديم برنامجه "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "السفينة مكنتش سدة قناة السويس بس، كانت سدة شريان الأورطة في قلب كل مصر بدون أدنى مبالغة".



