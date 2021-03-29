تعرف على خريطة مسلسلات روتانا دراما فى رمضان

أعلنت قناة روتانا خريطة مسلسلاتها فى رمضان بباقة من المع النجوم على شاشتها متنوعة بين المصرى والسورى والخليجى.

(الطاووس) بطولة النجم الكبير جمال سليمان، الذى يسعى لاسترداد عرش نجوميته المفقود من خلال هذا العمل ، حيث يجسد دور سليمان شخصية محامى تعويضات شهير يلقب بالأسطورة ، يتحرى خلف قضية تعدى مجموعه من الشباب من عائلات ذوى النفوذ على فتاة شابه من طبقة اجتماعية بسيطه ، ومن المتوقع أن يربط الجمهور بين أحداث المسلسل وقضية فتاة الڤيرمونت الشهيرة.

يشارك جمال سليمان فى بطولة العمل سميحه أيوب - سهر الصايغ - هبه عبد الغنى - فرح الزاهد .

(بيت الذل) اسم مسلسل تعرضه روتانا دراما والاسم يكشف عن طبيعة الأحداث التى يتناولها فهو يعرض للمشكلات التى تحدث داخل بيت العائلة الكبيرة الواحده الذين يعيشون سويآ فى بيت واحد وما يحدث من صراعات وخلافات داخل هذا البيت فيتحول من بيت عز الى بيت ذل ، المسلسل ينتمى الى نوعية المسلسلات الكويتيه الدراميه والإجتماعيه ويقوم ببطولته عبد الرحمن عقل - الراحل الفنان مشارى البلام فى آخر عمل له قبل رحيله - إيمان الحسينى - لؤلؤه الملا .

أما المسلسل المصرى (كله بالحب) فواقع الأحداث فيه تشير إلى أن كله بالنصب وليس بالحب حيث تقوم شيماء ابو طالب ( الفنانة زينه) ومعها آخرين بالنصب على رجل أعمال يعمل فى مجال العقارات، يشارك زينه البطولة أحمد السعدنى وسامر المصرى ومصطفى درويش وصابرين ونور قدرى وهاله فاخر وسلوى محمد على وآخرين .

وفى المسلسل السورى (الكندوش) يبدع الفنان السورى الكبير أيمن زيدان ومعه سولاف فواخرجى فى تقديم شخصيات من ثلاثينات القرن الماضى يعيشون فى حارة شعبيه ويدور بينهم وبين باقى فريق العمل صراع بين الخير والشر .

أما مسلسل (على صفيح ساخن) فتدور أحداثه فى إطار اجتماعى معاصر مشوق يتناول حياة عائلات سوريه وما تتعرض له من مشكلات لم تعرفها من قبل ، المسلسل بطولة الفنان باسم ياخور - أمل بشوشه - سلوم حداد وآخرين .

من ناحيته مسلسل (خيبة أمل) تدور أحداثه فى إطار بوليسى مشوق حيث يصل ضابط سورى كبير الى لبنان لابلاغ السلطات اللبنانيه بمعلومات عن قيام شركة متعددة الجنسيات بتهريب الآثار من سوريا عبر لبنان ، المسلسل بطولة كارلوس عازار - طلال ماردينى - أحمد كراره وآخرين .

ويجسد مسلسل (مسألة وقت) معاناة وآلام السيدة (ليال) التى فقدت والدها وفرض عليها زوج أمها أن تترك حبيبها وتتزوج رجل يكبرها بسنوات ، ويتعرض المنزل الذى تعيش فيه لحريق هائل يشوه وجهها بالكامل . المسلسل بطوله محمد العلوى -رفيق على أحمد - زينه مكى - وسام صباغ - مى البلوشى وآخرين .

ويعرض مسلسل (يجيب الله المطر) للنهايات الطبيعية للإنسان الذى تسيطر عليه شهوة الطمع فى إمتلاك ما ليس حقه ، حيث يضيع عمره ويقضى ٢٠ سنه فى السجن ، المسلسل بطولة زهره عرفات - أحمد السلمان - ميس قمر - مرام البلوشى - هبه الدرى وآخرين .

واختارت روتانا دراما مسلسل (صقار) لعشاق الدراما البدوية بكل ما فيها من عنفوان وحب كاسح وانتقام شرس وتم تصوير العمل داخل الخيام وفى أجواء بدويه خالصة وأبرز النجوم المشاركين فيه رشيد عساف - چولييت عوض - رشي ملحس - محمد المجالى – قمر خلف .