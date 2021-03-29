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الموت يفجع الفنانة جومانا مراد

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:52 م
جومانا مراد
جومانا مراد
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تصدرت الفنانة السورية جومانا مراد اليوم الاثنين الموافق الـ29 من مارس 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلانها منذ قليل عن وفاة ابنتها.

جومانا مراد مطلوبة على 

وزاد طلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبحثهم عن جومانة مراد لمعرفة تفاصيل وفاة ابنتها الصغيرة، حيث أعلنت منذ قليل عن الخبر على حسابها الرسمي عبر "إنسجرام".

رحيل ابنة جومانا مراد

وانتابت النجمة جومانة مراد حالة من الحزن عقب إعلانها وفاة ابنتها، حيث فاعل معها جمهورها، وبعض زملاء الفن، الذين بعثوا إليها التعزية.

صورة ابنة جومانا مراد

ونشرت جومانة مراد صورة لابنتها الراحلة عبر "إنستجرام"، علقت عليها: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو". 

رثاء جومانا مراد لابنتها

وأضافت جومانا مراد في تعليقها: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي.

آخر أعمال جومانا مراد

وقدمت جومانا مراد العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، كان آخرها مسلسل "خيانة عهد" والذى عرض فى رمضان 2020، والذى قام ببطولته يسرا وخالد سرحان وعبير صبرى وحلا شيحة.

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