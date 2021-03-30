رد قوي من أسامة ربيع على المروجين لتضرر أنفاق قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة تضرر أنفاق قناة السويس بسبب أعمال التكريك.





وقال "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لا صحة لتضرر أنفاق قناة السويس بسبب أعمال التكريك، لا يوجد أي ضرر واللي مش مصدق يجي يركب ويشوف بنفسه".





وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: "من حقنا المطالبة بتعويضات بسبب السفينة الجانحة، والمرشدون سيعملون ليل نهار لتسيير السفن المنتظرة وبدأنا التجهيز فور نجاح تعويمها".





وفي تصريحات سابقة أعرب رئيس هيئة قناة السويس، عن سعادته بتعويم السفينة الجانحة بالقناة.





وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أصعب لحظات واجهناها خلال الأزمة كانت في لحظة وقوع الحادث، واليوم بعد الإعلان عن تحريك 80% من السفينة»، معلقا «أصعب موقف في حياتي بأكملها».





ووجه ربيع الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه على المتابعة المستمرة للأزمة، قائلا «الرئيس قالي لي سمعة مصر في رقبتك أنت ورجال قناة السويس، وهذه الكلمات كانت بمثابة الدافع والمحرك لنا».





وأكمل: «الرئيس مش بينام وأبلغته في الساعة الخامسة فجر اليوم بتعويم 80% من السفينة الجانحة»، متابعا «الرئيس قالي ألف مبروك اشكرلي الناس كلها»، موضحا أن الهيئة وجهت 5 قاطرات يوم الحادث ثم ارتفع العدد إلى 12 في اليوم الثالث، إضافة غلى قدوم قاطرتين من هولندا وإيطاليا، مؤكدا أن عملية تعويم السفينة دون تفريغ الحملة تعد الأولى من نوعها في العالم.





وأضاف: «الرئيس السيسي وجه بتوفير كل الأدوات اللازمة لكافة السيناريوهات، وتعاقدنا على كافة احتياجات السيناريو الثالث، لكن الحمد لله لم نحتاج إليه»، مردفا «لو المركب دي كانت في أي مكان بالعالم، عملية التعويم كانت ستستغرق 3 أشهر».





وأشار إلى أن انتظار ما يقرب من 385 سفينة بقناة السويس، بمثابة أفضل رد على المشككين في قدرات القناة، لافتا إلى أن قافلة من السفن المنتظرة تحركت في السادسة مساء اليوم، على أن تعبر كافة السفن المتبقية خلال 3 أيام.





ولفت إلى أنه من المقرر عبور ما يقرب من 113 سفينة حتى غد الثلاثاء، مضيفا «كنا نشعر بالمسؤولية خلال الأزمة، واستمر العمل على مدار الأيام الستة الماضية، نجحنا في حل الأزمة بأيادي مصرية، ولدينا دروس مستفادة من الأزمة».



