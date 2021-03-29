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إحباط ترويج كميات كبيرة من المعسل مجهول المصدر في أبوالنمرس

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:56 م
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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نفذت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بحملة تموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 5 شيكارة تبغ جاف زنة الواحدة 30 كيلو جرام، 8 براميل عسل أسود زنة الواحد 30 كيلو جرام، 200 كيلو جرام معسل، 1500عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية، 2000 بندرول، 100 علبة معسل زنة العبوة 150 جرام منتج نهائي، 130 علبة معسل زنة العبوة 120 جرام منتج نهائي، بإجمالي مضبوطات 621 كيلو جرام معسل ومتلزمات إنتاج بحوزة صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة المعسل بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس.

وبينت التحريات أن قام بتصنيع وتعبئة المعسل وإعادة تعبئتها في عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية مسجلة ومملوكة للغير وإعادة طرحها للبيع بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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