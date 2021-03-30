بهذه الطريقة.. مني زكي تشوق جمهورها ومحبيها لمسلسل "لعبة نيوتن"

روجت الفنانة منى زكى لـ مسلسلها الجديد "لعبة نيوتن "، المقرر عرضه في موسم رمضان 2021، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت منى زكى، البرومو الخاص بالمسلسل وعلقت على البرومو قائلة " لعبة نيوتن .. رمضان ٢٠٢١، تلفزيون دبي، معا في رمضان ".





يذكر أن مسلسل "لعبة نيوتن" يشارك فى البطولة كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وإخراج تامر محسن