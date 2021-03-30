Advertisements

وزير السياحة: استقبال المومياوات مثل الرؤساء والملوك

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:48 ص
خالد العناني وزير السياحة والآثار
خالد العناني وزير السياحة والآثار
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن موكب المومياوات يمثل حلما شخصيا بالنسبة له، معقبًا: "دائما وإحنا في المدرسة كانوا بيفرجونا على المومياوات وبيقولوا لنا إزاي تم استقبال مومياء رمسيس الثاني عندما سافر ت إلى فرنسا سنة 1976 مثل رؤساء الجمهورية على بساط أحمر، وطافوا به باريس بمشاركة عدد من الوزراء".

وكشف "العناني"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاثنين، أن موكب المومياوات الذي سينطلق في الثالث من أبريل المقبل، سيبدأ من ميدان التحرير ومرورًا بالنيل باعتباره جزءًا وثيقًا من الحضارة المصرية القديمة، ولن يتم نزول المومياوات إلى النيل مباشرة، متابعًا: "هيبدأ الموكب من التحرير بإضاءات كبيرة بشكل لائق مع بزوغ للمسلة بشكل واضح عبر إضاءات.. وستكون هناك موسيقى طوال الرحلة، بالإضافة لكون العربات الناقلة لهم ستكون مصممة على شكل مركب وكل عربة ستحمل اسم ملك".

وكشف وزير السياحة والآثار، أنه لن يتم عرض المومياوات حفاظًا عليها واحتراما لها، بل ستكون داخل صندوق عليه اسم الملك، مستطردًا: "كأنه موكب جنائزي الذي كان يتم في النيل، ولكن لن تنزل النيل حفاظا علي سلامة المومياوات من الاهتزازات، ولكن ستكون الرحلة على ضفاف النيل".

وتابع: "بوصول المومياوات إلى متحف الحضارة سيتم استقبالهم استقبال ملوك ورؤساء بما يليق بهذه الشخصيات العظيمة التي صنعت تاريخًا يدرس في العالم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موكب المومياوات متحف الحضاره بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الإذاعة المصرية يصاب بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 4 ساعات

هل تريد الثأر من ريال مدريد؟.. محمد صلاح يرد بقوة

منذ ساعة و نصف

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 689 إصابة جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 22 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 10 ساعات

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

من التحرير إلى "الحضارة".. نكشف موعد نقل المومياوات الملكية

وزير الآثار يكشف عن تفاصيل موكب المومياوات الملكية: سنبهر العالم

نكشف عن الموعد النهائي لنقل المومياوات الملكية.. ومشاركة منى زكي بالفيلم ترويجي

"مع رفع الستار عن مسلة التحرير".. ننفرد بنشر موعد تحرك موكب المومياوات الملكية ومراسم الاحتفال

"من التحرير إلى الفسطاط".. ننشر تفاصيل مسار موكب المومياوات الملكية

«الفجر» تكشف تفاصيل موكب المومياوات الملكية.. معركة «البطانة» تطيح بالأمريكية «كيتى»

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

10:04 م

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

02:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان