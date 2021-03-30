وزير السياحة: استقبال المومياوات مثل الرؤساء والملوك

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن موكب المومياوات يمثل حلما شخصيا بالنسبة له، معقبًا: "دائما وإحنا في المدرسة كانوا بيفرجونا على المومياوات وبيقولوا لنا إزاي تم استقبال مومياء رمسيس الثاني عندما سافر ت إلى فرنسا سنة 1976 مثل رؤساء الجمهورية على بساط أحمر، وطافوا به باريس بمشاركة عدد من الوزراء".





وكشف "العناني"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاثنين، أن موكب المومياوات الذي سينطلق في الثالث من أبريل المقبل، سيبدأ من ميدان التحرير ومرورًا بالنيل باعتباره جزءًا وثيقًا من الحضارة المصرية القديمة، ولن يتم نزول المومياوات إلى النيل مباشرة، متابعًا: "هيبدأ الموكب من التحرير بإضاءات كبيرة بشكل لائق مع بزوغ للمسلة بشكل واضح عبر إضاءات.. وستكون هناك موسيقى طوال الرحلة، بالإضافة لكون العربات الناقلة لهم ستكون مصممة على شكل مركب وكل عربة ستحمل اسم ملك".





وكشف وزير السياحة والآثار، أنه لن يتم عرض المومياوات حفاظًا عليها واحتراما لها، بل ستكون داخل صندوق عليه اسم الملك، مستطردًا: "كأنه موكب جنائزي الذي كان يتم في النيل، ولكن لن تنزل النيل حفاظا علي سلامة المومياوات من الاهتزازات، ولكن ستكون الرحلة على ضفاف النيل".



