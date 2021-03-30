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الاتحاد الأوروبي يعلق على إلغاء هدف رونالدو أمام صربيا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)  أن هدف كريستيانو رونالدو الذي ألغاه الحكم وتسبب في غضب النجم البرتغالي في مباراة بتصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم بين صربيا والبرتغال كان يمكن احتسابه إذا وافق اتحادا اللعبة في البلدين قبل المباراة على استخدام تقنية مراقبة خط المرمى.

وغادر رونالدو الملعب غاضبا قبل ثوان على صفارة النهاية بعد حرمانه من هدف واضح في نهاية مثيرة للجدل للمباراة ضد صربيا التي عوضت تأخرها بهدفين لتنتزع التعادل 2-2 يوم السبت.

وثار رونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أبعد ستيفان ميتروفيتش مدافع صربيا محاولته بعد أن تجاوزت خط المرمى، وأشار الحكم الهولندي داني ماكيلي باستمرار اللعب في ظل عدم وجود نظام حكم الفيديو المساعد لمراجعة القرار.

وألقى رونالدو شارة القيادة أرضا قبل أن يغادر الملعب ويتجه إلى غرفة الملابس قبل ثوان على صفارة النهاية في مواجهة مثيرة بالمجموعة الأولى.

وكانت ثنائية ديوغو غوتا منحت البرتغال التقدم 2-صفر في الشوط الأول لكن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم صربيا أصبح الهداف التاريخي لبلاده برصيد 39 هدفا في 63 مباراة دولية بعد أن قلص الفارق في الدقيقة 46.

وانتزع المنتخب الصربي، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، التعادل عندما هز فيليب كوستيتش الشباك وازدادت معاناة البرتغال في الوقت المحتسب بدل الضائع عقب حصول رونالدو على إنذار للاعتراض عندما لم يحتسب هدفه.

وقال يويفا: قرار استخدام تقنية مراقبة خط المرمى في التصفيات الأوروبية في يد الاتحاد صاحب الضيافة في كل مباراة. لو أراد الاتحاد صاحب الضيافة تطبيق تقنية مراقبة خط المرمى فإنه يتعين عليه أيضا الحصول على موافقة كتابية من الاتحاد الزائر من أجل استخدامها.

وقال الحكم ماكيلي لوسائل إعلام برتغالية يوم الاثنين إنه قدم اعتذاره لمدرب البرتغال فرناندو سانتوس وباقي الفريق على هذا الخطأ.

وأضاف: كل ما أستطيع قوله أني اعتذرت للمدرب والفريق عن الواقعة. الحكام يبذلون مجهودا كبيرا لاتخاذ القرارات السليمة ولا نشعر بالسعادة عندما تتردد أخبارنا في وسائل الإعلام بسبب قرارات مثل هذه.

وقال مدرب البرتغال عقب المباراة إنه ليس من المقبول عدم وجود حكم الفيديو المساعد في هذا المستوى من المنافسة.

لكن "يويفا" ذكر يوم الأحد إن وباء كوفيد-19 جعل من المستحيل تركيب نظام حكم الفيديو المساعد في الوقت المناسب قبل انطلاق التصفيات.

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