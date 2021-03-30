Advertisements

اتحاد الكرة يهنئ الجماهير ويطالبها باستمرار دعم منتخب بلادها لتحقيق الآمال

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
قدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التهنئة لجماهير الكرة المصرية بتأهل منتخبها الوطني للأمم الأفريقية بتصدره قمة مجموعته في التصفيات التي اختتمت اليوم بفوز كبير على منتخب جزر القمر بلغ 4 أهداف نظيفة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن السعادة الحقيقية بهذه النتيجة مرجعها عودة الروح للمنتخب الوطني ونجومه، وهو ما يجعل التهنئة موصولة للجهاز الفني بقيادة حسام البدري وجميع اللاعبين الذين كانوا على قدر المسئولية وقدموا آداء أسعد جماهير الكرة المصرية.

أضاف الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذا المستوى من جميع اللاعبين وفي مقدمتهم محمد صلاح الذي عاد إلى التهديف مجددا مع منتخب بلاده يزيد من الآمال المعقودة على هذا الفريق نحو المضي قدما في تصفيات كأس العالم التي تنطلق في يونيو المقبل لتكرار انجاز التأهل إلى نهائيات كأس العالم ومن قبله العمل نحو الفوز بكأس العرب والأمم الأفريقية المقبلتين.

وناشد الاتحاد المصري لكرة القدم جماهير الكرة المصرية أن تستمر كعادتها في دعمها ومساندتها لمنتخب بلادها لتحقيق كل الآمال المرجوة منه.

أخبار تهمك

أحد أبطال تعويم السفينة الجانحة لـ رواد التواصل الاجتماعي: "أتقوا ربنا"

منذ أقل من ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ 35 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 11 ساعة

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يرد على إلغاء مباراة الأهلي بكرة السلة

منذ ساعة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ ساعة و نصف

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 20 ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 5 ساعات

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

10:04 م

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

08:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان