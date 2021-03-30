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"ربنا يصبر قلبلك".. نجلاء بدر تواسي جومانا مراد بعد وفاة طفلتها

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نعت الفنانة نجلاء بدر ابنة الفنانة جومانا مراد التى توفيت أمس الاثنين، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نجلاء بدر صورة لـ ابنة جومانا مراد عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة " لا إله إلا الله قلبي معاكي يا حبيبتي ربنا يصبر قلوبكم".

يذكر أن الفنانة جومانا مراد كان قد أعلنت عن وفاة ابنتها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت جومانا مراد قائلة " الحمدلله على كل حال . لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو ".

وتابعت "إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره و للجنه يا روح قلب امك وابوكي ، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير .ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا".

واختتمت "لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال ، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي".

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