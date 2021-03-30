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خالد العناني: المتحف المصري مكدسًا بالآثار

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:31 ص
خالد العناني وزير السياحة والآثار
خالد العناني وزير السياحة والآثار
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري سيحتفل هذا العام بذكرى مرور 119 سنة على تأسيسه والذي يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، وظل وسيظل أكبر مرجع للمصريات.

وتابع "العناني"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاثنين، أن المتحف المصري بالتحرير عندما أقيم سنة 1902، كان لعدد معين من القطع الأثرية، وبعد 20 عامًا من إقامته تم اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون حيث نُقلت كنوزها جميعًا لمتحف التحرير، حتى أصبح المتحف المصري مكدسًا بالآثار والقطع الأثرية.

وأضاف وزير السياحة والآثار: "في غضون ذلك تم التفكير في التوسع في إقامة متحفين أخرين، وهما متحف الحضارات في مدينة الفسطاط الذي سيشهد إفتتاح قاعته المركزية خلال أيام قليلة، والمتحف المصري الكبير المطل على أهرامات الجيزة حتى يكون آثار مصر القديمة موجودة على مساحة شاسعة وفقًا لما رآه الخبراء".

وأكد: "الناس بتسأل إيه الي هيفضل في متحف التحرير بعد نقل المومياوات وتوت عنخ آمون.. وأنا بقول أن ما بداخل المتحف المصري يقيم عدة متاحف بخلاف ما في المخازن بخلاف الاكتشافات الجديدة والآثار المستردة من الخارج وأيضًا عمليات التطوير".

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