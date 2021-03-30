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الزمالك يرد على إلغاء مباراة الأهلي بكرة السلة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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أعرب هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، عن حزنه الشديد، بما حدث في مباراة الزمالك والأهلي للرجال بكرة السلة، ليقرر مراقب المباراة بإلغاء اللقاء بسبب حضور جماهير.

وقال "هشام إبراهيم" عبر قناة نادي الزمالك : نفذنا كل ما طُلب من قبل مراقب المباراة وتم إخراج الجماهير، واشكر جماهير نادي الزمالك على تقبلها موافقتها للخروج، ولكن تفاجئت بوجود عناد كبير من مجلس إدارة الأهلي بخروج محمود عبد الرازق شيكابالا.

وأضاف :مسئولي الأهلي هم من افتعلو الازمة، وشيكابالا نجم كبير وتواجد في حدود العدد القانوني المسموح به، ومن المستحيل أن نقوم بإخراج كابتن الفريق الكروي من بيته ومن صالة الزمالك.

وأتم حديثه : أتساءل أيه اللغز من إلغاء المباراة، لم نسمح بأن نطلب من شيكابالا الخروج من الصالة.

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