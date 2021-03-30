تعرف على مواصفات السيارة تويوتا يارس أدفنشر 2021 الجديدة عقب طرحها

السيارة تويوتا يارس أدفنشر 2021.. تعتبر شركة تويوتا من أعرق الشركات في صناعة السيارات، والتي تبلي بلاءً حسناً في الدول العربية ومصر بالتحديد.





السيارة تويوتا يارس أدفنشر 2021





وطرحت شركة تويوتا اليابانية السيارة تويوتا يارس أدفنشر 2021 بعدما أعلنت طرح النسخة القياسية من نفس الطراز منذ أيام قليلة.









ونرصد في السطور القليلة التالية، عبر بوابة الفجر الإلكترونية، مواصفات السيارة تويوتا يارس أدفنشر 2021 عقب الإعلان عن طرحها.





مواصفات السيارة تويوتا يارس أدفنشر 2021





وحول مواصفاتها، قالت الشركة إن السيارة تويوتا يارس أدفنشر 2021 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ، تم دعمها بهندسة تويوتا العالمية الجديدةTNGA، وتختلف عن النموذج القياسي من ناحية الصلابة.





السيارة تويوتا يارس أدفنشر 2021 في السوق الأوروبي





ومن المقرر أن يحصل السوق الأوروبي على السيارة تويوتا يارس أدفنشر 2021، بينما سيتم تسويق طرازين منها في المملكة المتحدة باسم يارس كروس ديناميك وياريس كروس ديناميك بريمير.









محرك السيارة تويوتا يارس أدفنشر 2021





وتقدم السيارة تويوتا يارس أدفنشر 2021 بمحرك دورة Atkinson سعة 1.5 لتر يعمل جنبًا إلى جنب مع محرك كهربائي صغير لإنتاج 114 حصان، وهي مدمجة مع نظام ذكي للدفع الرباعي يتحول تلقائيًا من الدفع بالعجلات الأمامية إلى الدفع الرباعي وفقًا لظروف الطريق.









تصميم السيارة تويوتا يارس أدفنشر 2021





وصمم الشكل الخارجي السيارة تويوتا يارس أدفنشر 2021 بإكصدام أمامي جديد مستوحى من الطرق الوعرة، و زخرفة جديدة على الخلفي ، إلى جانب مجموعة من قضبان السقف الفضية بشكل قياسي جنبًا إلى جنب مع عجلات معدنية مقاس 18 بوصة مطلية باللون الرمادي الداكن.





مقصورة السيارة تويوتا يارس أدفنشر 2021





وتتمتع السيارة تويوتا يارس أدفنشر 2021 بمقصورة مميزة، مجهزة ببطانة سقف سوداء، وحافة سوداء على شكل بيانو، وتصميم فريد على المقاعد التي تشبه الجلد، وخط الديكور باللون الذهبي الدافئ الذي يمتد عبر لوحة العدادات وقوالب الأبواب الداخلية.









إصدارات السيارة تويوتا يارس أدفنشر 2021





وتقدم السيارة تويوتا يارس أدفنشر 2021 بعدة إصدارات وهي Premiere Edition، ويضيف تنجيدًا جلديًا في جميع أنحاء المقصورة، وبابًا خلفيًا يعمل بالطاقة مزودًا بأجهزة استشعار للركل، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي، وخيار لمجموعات مختلفة من الألوان ثنائية اللون، وعجلات معدنية مصنعة آليًا مقاس 18 بوصة.



