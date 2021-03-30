برلماني: الثلاثاء انتهاء مهلة وزير الإعلام للرد على بيان اللجنة (فيديو)

قال النائب تامر عبدالقادر، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه سيتم عرض تقرير اللجنة للرد على بيان وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، اليوم الثلاثاء.





وأضاف "عبدالقادر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "الثلاثاء هو موعد انتهاء المهلة 45 يوم التي طلبها وزير الدولة للإعلام، وفي رأيي ما كان يجب منح أي مهلة لأنه لم يقدم أي جديد".





وتابع النائب البرلماني: "توقعت أن يكون هناك أي تغيير أو حاجة إيجابية، ويكون لدى وزير الإعلام رد على دورها ونفذت ايه من أهدافها وحققت إيه مما ذكره في بيانه، ولكن لم يجد جديد ومش عارف هيرد يقول إيه وفق ما حدث في الجلسة العامة أو الاجتماعات الخاصة باللجان".



