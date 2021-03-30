بكلمات مليئة بالحزن والأسى.. كارول سماحة تواسي جومانا مراد بعد وفاة ابنتها





نعت الفنانة كارول سماحة ابنة الفنانة جومانا مراد التى توفيت أمس الاثنين، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت المطربة كارول سماحة، عبر حسابها على تويتر: "حبيبتى جومانة، خبر صادم ومؤلم، ما بعرف لاقى كلمة تعزيكى بحجم الحزن اللى بقلبك، بس الله كبير، ويمكن ارتاحت من شر هذا الزمن اللى عم نعيشو، كل الحب إلك، الله يحميكى ويخليلك عيلتك"يذكر أن الفنانة جومانا مراد كان قد أعلنت عن وفاة ابنتها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.وعلقت جومانا مراد قائلة " الحمدلله على كل حال . لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو ".وتابعت "إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره و للجنه يا روح قلب امك وابوكي ، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير .ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا".واختتمت "لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال ، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي".