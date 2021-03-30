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شاهد.. البرومو الرسمي لمسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان (فيديو)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نشرت المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمي لمسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.


حيث نشر تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو المسلسل على حسابه بموقع "فيس بوك"، معلناً عن عرضه حصرياً علن قناة DMC.


يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

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