Advertisements

طارق مصطفى يرد على حقيقة الخلافات مع حسام البدري

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

رد طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على ما أثير بوجود خلافات بينه وبين حسام البدري.

وقال مصطفى في تصريحات عبر برنامج :"ملعب  البلدوزر" ،"مستغرب جدا من هذا الكلام وإثارته قبل مباراة جزر القمر".

وتابع :"العلاقة بين كل أعضاء الجهاز الفني على أفضل ما يرام وهناك حالة تجانس قوية".

وأكمل :"سيكون هناك تحضير جيد لتصفيات كأس العالم وخوض وديات قوية على مستوى الحدث".

وواصل:"نتمنى حضور الجماهير في تصفيات كأس العالم وحضورهم سيكون مهم للغاية"

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ 37 دقيقة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 8 ساعات

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ أقل من ساعتين

أحد أبطال تعويم السفينة الجانحة لـ رواد التواصل الاجتماعي: "أتقوا ربنا"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يرد على إلغاء مباراة الأهلي بكرة السلة

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

10:04 م

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

08:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان