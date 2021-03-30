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طارق مصطفى يرد على حقيقة الخلافات مع حسام البدري
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:24 ص
محمد جمال
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رد طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على ما أثير بوجود خلافات بينه وبين حسام البدري.
وقال مصطفى في تصريحات عبر برنامج :"ملعب البلدوزر" ،"مستغرب جدا من هذا الكلام وإثارته قبل مباراة جزر القمر".
وتابع :"العلاقة بين كل أعضاء الجهاز الفني على أفضل ما يرام وهناك حالة تجانس قوية".
وأكمل :"سيكون هناك تحضير جيد لتصفيات كأس العالم وخوض وديات قوية على مستوى الحدث".
وواصل:"نتمنى حضور الجماهير في تصفيات كأس العالم وحضورهم سيكون مهم للغاية"
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