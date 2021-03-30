طارق مصطفى يرد على حقيقة الخلافات مع حسام البدري





رد طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على ما أثير بوجود خلافات بينه وبين حسام البدري.





وقال مصطفى في تصريحات عبر برنامج :"ملعب البلدوزر" ،"مستغرب جدا من هذا الكلام وإثارته قبل مباراة جزر القمر".





وتابع :"العلاقة بين كل أعضاء الجهاز الفني على أفضل ما يرام وهناك حالة تجانس قوية".





وأكمل :"سيكون هناك تحضير جيد لتصفيات كأس العالم وخوض وديات قوية على مستوى الحدث".





وواصل:"نتمنى حضور الجماهير في تصفيات كأس العالم وحضورهم سيكون مهم للغاية"



