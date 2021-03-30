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مفيد شهاب: وضعنا بعد اتفاق المبادىء لسد النهضة أصبح أقوى (فيديو)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:13 ص
مفيد شهاب
مفيد شهاب
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، إن إعلان المبادىء بين مصر والسوادن وإثيوبيا هو اتفاقية قانونية ملزمة، ومصر سعت إلى إبرامها بدقة شديدة للحفاظ على حقوقها.

وأشار "شهاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن إثيوبيا أعلنت أنها ستقوم ببناء سد في 2011، وحددت له عدد من المواصفات، وبعد أشهر قليلة غيرت المواصفات بشكل يؤدي إلى الإضرار بمصر والسوادن كدولتي مصب، بل تؤثر على سلامة السد نفسه.

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن إثيوبيا طالبت بتعديل هذه المواصفات، وصدر تقرير في 2013 يحذر من هذه المواصفات، منوها بأن مصر لا تمانع تنمية إثيوبيا ولكن بشكل لا يضر أي طرف، معلقا: "ضغطنا للوصول إلى اتفاق مبادىء وتم التوقيع عليه في 2015".

ونوه بأن وضعنا من بعد 2015 يعتبر أقوى قانونا، وتم تحديد نقاط معينة، نافيا ما يتردد بأن الاتفاق يتضمن تنازل مصر عن حقوقها، قائلا: "من يردد هذا الكلام مغرض"، لافتا إلى أنه لو لم يكن هناك اتفاق المبادئ كان زمانا لسه بنتفاوض على المواصفات، ولكن حاليا عندنا سند قانوني قوي وملزم، وحققت منه مكاسب كثيرة جدا".

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الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة الفجر اثيوبيا اتفاق المبادئ

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