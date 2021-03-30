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جومانا مراد ليست الأولى.. نجوم تعرضوا لفقدان أطفالهم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:22 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حلت أمس حالة من الحزن الشديدة على الوسط الفني، وذلك بعد أن فقدت النجمة السورية جومانا مراد، طفلتها الصغيرة، بعد فترة وجيزة من ولادتها فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحرص نجوم الوسط الفني على مواساة جومانا مراد، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أبرزهم "كارول سماحة، درة، بشري، هاني شاكر، نور اللبنانية، رانيا محمود ياسين"، وغيرهم من نجوم الفن.

ولم تكن جومانا مراد الفنانة الأولى التى تعرضت لهذا الوجع، فكان من قبلها عدد من النجوم تألموا برحيل أبنائهم.

أوس أوس
فقد الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر والشهير، ابنه الذى كان يبلغ من العمر 3 أشهر وكشف أوس أوس عن سبب الوفاة، مؤكدا أنها كانت وفاة طبيعية وقدرية. 


داليا البحيري
كما توفيت خديجة الابنة الأولى للفنانة داليا البحيرى فى سن صغيرة بعد صراع مع المرض وهو ما قالته داليا البحيري فى تصريحات تليفزيونية لها.


مديحة حمدي
فيما فقدت الفنانة مديحة حمدي ابنها أثناء انشغالها في التصوير خارج مصر، حيث سقط على الأرض مما أدى لتكون مياه على المخ مات على إثرها.




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