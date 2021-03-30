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"الصحة" تذكر المواطنين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (إنفوجراف)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:04 ص
التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال
منى صموئيل
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قالت وزارة الصحة والسكان، إنها تطلق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، سنويًا، باستخدام الطُعم الفموي سابين (للأطفال من عمر يوم حتى ٥ سنوات).

وأضافت الوزارة، خلال منشور توعوي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التطعيم ضد شلل الأطفال لتقوية مناعة الأطفال الأقل من ٥ سنوات، والأطفال الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لهذا الفيروس.

وأوضحت الوزارة أن الحملة مستمرة حتى يوم الأربعاء ٣١ مارس.
"الصحة" تذكر المواطنين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (إنفوجراف)
"الصحة" تذكر المواطنين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (إنفوجراف)

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