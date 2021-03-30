"الصحة" تذكر المواطنين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (إنفوجراف)

قالت وزارة الصحة والسكان، إنها تطلق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، سنويًا، باستخدام الطُعم الفموي سابين (للأطفال من عمر يوم حتى ٥ سنوات).





وأضافت الوزارة، خلال منشور توعوي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التطعيم ضد شلل الأطفال لتقوية مناعة الأطفال الأقل من ٥ سنوات، والأطفال الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لهذا الفيروس.



