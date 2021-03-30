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"الصحة" تذكر المواطنين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (إنفوجراف)
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:04 ص
منى صموئيل
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قالت وزارة الصحة والسكان، إنها تطلق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، سنويًا، باستخدام الطُعم الفموي سابين (للأطفال من عمر يوم حتى ٥ سنوات).
وأضافت الوزارة، خلال منشور توعوي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التطعيم ضد شلل الأطفال لتقوية مناعة الأطفال الأقل من ٥ سنوات، والأطفال الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لهذا الفيروس.
وأوضحت الوزارة أن الحملة مستمرة حتى يوم الأربعاء ٣١ مارس.
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