Advertisements

"العبار": الفرص الاستثمارية في المجال العقاري بمصر مجدية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:44 ص
محمد العبار
محمد العبار
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، إن الفرص الاستثمارية في المجال العقاري بمصر مجدية، حيث أن حجم السوق المصري كبير، ومتنوع.

وأشار "العبار"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن حجم السوق في مصر إلى ما لا نهاية، مضيفا أنه كلما زادت الأسواق في التنافس فهو أمر جيد، وفي صالح المشتري، ويزداد حجم المعروض.

وأضاف مؤسس شركة إعمار العقارية: "نحن نحب التفاصيل في إعمار.. النوادي، وشكل الرصيف، إحنا مغرمين بحياة الإنسان.. محبة المصريين للشيخ زايد كبيرة، ونحن نقدم أفضل ما يمكن في مدينة الشيخ زايد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد العبار عمرو أديب بوابة الفجر الفجر الشيخ زايد

أخبار تهمك

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الإذاعة المصرية يصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ يوم

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 18 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 9 ساعات

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

مركز دولي للاستشارات العقارية: هذا هو الوقت المناسب للاستثمار العقارى في مصر (صور)

"مجلس الوزراء" يكشف تفاصيل تسوية النزاع بين شركتي إعمار مصر والنصر للإسكان

العبار يوجه نصيحة مهمة بشأن سوق العقارات

تخمة المعروض تدفع إعمار العقارية لوقف عمليات البناء الجديدة

"الإسكان": يوجد فرص استثمارية في السوق العقاري.. والدولة تدعم القطاع الخاص (فيديو)

محمد العبار يوجه مناشدة إلى الشركات التكنولوجية الكبرى (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

12:30 ص

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

05:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان