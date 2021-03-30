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"العبار": الفرص الاستثمارية في المجال العقاري بمصر مجدية
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:44 ص
هدى عبدالرازق
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قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، إن الفرص الاستثمارية في المجال العقاري بمصر مجدية، حيث أن حجم السوق المصري كبير، ومتنوع.
وأشار "العبار"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن حجم السوق في مصر إلى ما لا نهاية، مضيفا أنه كلما زادت الأسواق في التنافس فهو أمر جيد، وفي صالح المشتري، ويزداد حجم المعروض.
وأضاف مؤسس شركة إعمار العقارية: "نحن نحب التفاصيل في إعمار.. النوادي، وشكل الرصيف، إحنا مغرمين بحياة الإنسان.. محبة المصريين للشيخ زايد كبيرة، ونحن نقدم أفضل ما يمكن في مدينة الشيخ زايد".
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