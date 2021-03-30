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شاهد.. مفتي الجمهورية يساند مجلس النواب في مشروع قانون ختان الإناث
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:59 ص
شيماء حسن
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عرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو للقاء الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والذي قال فيه إن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن عقوبات ختان الإناث هو صحيح شرعًا ومؤسس على منهجية الفتوى.
وأضاف "علام" في لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد": "منع ختان الإناث جاء لأن الأطباء أكدوا وجود ضرر منه".
وتابع مفتي الجمهورية: "من الخمسينيات، أصدرت دار الإفتاء فتوى بتجريم ختان الإناث، بعد أن تكونت لجنة من وزارة الصحة موثوق في أعضاءها وأكدت أن الطب الحديث بكل أبحاثه ومؤتمراته توصل إلى ضرر الختان على الإناث".
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