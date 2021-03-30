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حسام البدري يفاجئ أوباما بتصريح قوي
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:43 ص
محمد زكي
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أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أن يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن حسابات الجهاز الفني.
وقال حسام البدري، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"يوسف أوباما، كان ضمن حساباتنا للتواجد في المعسكر الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر"، مضيفًا :"المباريات الأخيرة قبل المعسكر، لم يكن اللاعب موفق، لذلك فضلنا استبعاده، خاصة أن مدة المعسكر 7 أيام فقط".
وأضاف :"أوباما، لاعب مميز للغاية ويمتلك مهارات كبيرة، ومحدش يختلف عليه، والباب مفتوح امامه للتتواجد في المعسكرات المقبلة".
يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على جزر القمر برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثننين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022
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