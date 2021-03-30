حسام البدري يفاجئ أوباما بتصريح قوي

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أن يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن حسابات الجهاز الفني.





وقال حسام البدري، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"يوسف أوباما، كان ضمن حساباتنا للتواجد في المعسكر الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر"، مضيفًا :"المباريات الأخيرة قبل المعسكر، لم يكن اللاعب موفق، لذلك فضلنا استبعاده، خاصة أن مدة المعسكر 7 أيام فقط".





وأضاف :"أوباما، لاعب مميز للغاية ويمتلك مهارات كبيرة، ومحدش يختلف عليه، والباب مفتوح امامه للتتواجد في المعسكرات المقبلة".





يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على جزر القمر برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثننين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022



