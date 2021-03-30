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عادل حمودة: "العالم كله كان بيحسب المكاسب والخسائر بسبب السفينة الجانحة"
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:46 ص
شيماء حسن
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أعرب الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، عن سعادته بتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، قائلًا "لحظة سعادة ما بعدها سعادة".
وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "خلال الأيام الماضية كنا على أعصابنا والعالم كله حس بهذا الضغط وكان فيه تشكيك كبير في قدرة القناة".
وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "العالم كله كان بيحسب المكاسب والخسائر وده كان الأهم بالنسبة له، وكانت الخسائر 10 مليارات دولار يوميا، وتأثر من 10 إلى 12% من حجم النفط والبضائع التي كان لها توقيتات معينة تصل فيه، كلها كانت خسائر كبيرة بسبب السفينة".
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