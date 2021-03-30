عادل حمودة: "العالم كله كان بيحسب المكاسب والخسائر بسبب السفينة الجانحة"

أعرب الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، عن سعادته بتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، قائلًا "لحظة سعادة ما بعدها سعادة".





وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "خلال الأيام الماضية كنا على أعصابنا والعالم كله حس بهذا الضغط وكان فيه تشكيك كبير في قدرة القناة".



