Advertisements

عادل حمودة: "العالم كله كان بيحسب المكاسب والخسائر بسبب السفينة الجانحة"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:46 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
Advertisements
أعرب الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، عن سعادته بتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، قائلًا "لحظة سعادة ما بعدها سعادة".

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "خلال الأيام الماضية كنا على أعصابنا والعالم كله حس بهذا الضغط وكان فيه تشكيك كبير في قدرة القناة".

وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "العالم كله كان بيحسب المكاسب والخسائر وده كان الأهم بالنسبة له، وكانت الخسائر 10 مليارات دولار يوميا، وتأثر من 10 إلى 12% من حجم النفط والبضائع التي كان لها توقيتات معينة تصل فيه، كلها كانت خسائر كبيرة بسبب السفينة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة تعويم السفينة الفجر السفينة الجانحة

أخبار تهمك

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أحد أبطال تعويم السفينة الجانحة لـ رواد التواصل الاجتماعي: "أتقوا ربنا"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ 37 دقيقة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 4 ساعات

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يرد على إلغاء مباراة الأهلي بكرة السلة

منذ ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 11 ساعة

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. عادل حمودة: حوار بايدن وبوتين فريد من نوعه وسابقة لم تحدث

شاهد.. عادل حمودة: بوتين حول الاتحاد السوفيتي من دولة تعاني من فقر الدم إلى أخرى قوية

مهاب مميش يكشف الموعد المتوقع لانتهاء أزمة السفينة الجانحة

أحمد موسى: بدء محاولات شد السفينة الجانحة بالقاطرات (فيديو)

رقم صادم.. "مميش" يكشف حجم خسارة قناة السويس بسبب "السفينة الجانحة" (فيديو)

بالصور.. تعويم السفينة الجانحة وإنهاء أزمة قناة السويس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

10:04 م

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

08:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان