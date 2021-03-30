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عادل حمودة: قناة السويس حُفرت بدم 160 ألف مصري

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:50 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن قناة السوس يعتبر أهم ممر مائي في العالم ليس فقط لمرور 12% من تجارة العالم من خلال هذا الممر الملاحي، وهي منطقة إستراتيجية بالفعل.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "القناة بالنسبة لنا كمصريين تمثل شريان تجاري وموقع استراتيجي وفي الجينات الوطنية للمصريين".

وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "القناة حُفرت بدم 160 ألف مواطن مصري من السخرة ونقص الطعام أثناء الحفر، وهي جزء من التراث والجينات الوطنية التي يتمتع بها المصريين بلا استثناء، وهذه القناة مرت عليها كل ما تعلق بالحفر والحرب وتطهير القناة بعد نكسة 67 وما جرى من شق القناة الإضافية".

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