عادل حمودة: قناة السويس حُفرت بدم 160 ألف مصري

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن قناة السوس يعتبر أهم ممر مائي في العالم ليس فقط لمرور 12% من تجارة العالم من خلال هذا الممر الملاحي، وهي منطقة إستراتيجية بالفعل.





وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "القناة بالنسبة لنا كمصريين تمثل شريان تجاري وموقع استراتيجي وفي الجينات الوطنية للمصريين".



