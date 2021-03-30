تعرف على أسباب التهاب اللوزتين والأعراض وطرق العلاج





التهاب اللوزتين .. توجد العديد من المشاكل الصحية التي تصيب الإنسان وتسبب له العديد من المشاكل، التي تمنعه من الأكل والشرب وتؤثر على حالته العامة.





التهاب اللوزتين





وتعتبر مشكلة التهاب اللوزتين من المشاكل الصحية الصعبة التي تصيب الكبار والصغار، إلا أن لها العديد الأسباب والأعراض التي تسبب آلاما للمصاب.





سبب حدوث التهاب اللوزتين





ويحدث التهاب اللوزتين نتيجة إلى الإصابة بعدوى فيروسية أو بيكتيرية، وهي إصابة تشيع بين الأطفال والمراهقين والشباب، وقد تسبب مشاكلاً كبيرة تستدعي للتدخل الجراحي وإزالتها.





أسباب التهاب اللوزتين





أكدت العديد من الدراسات المتخصصة أن التهاب اللوزتين يحدث غالبا بسبب عدوى فيروسية، مثل الفيروسات التى تسبب نزلات البرد أو فيروس الإنفلونزا، أو نتيجة عدوى بكتيرية، وهى عادةً سلالة من البكتيريا تسمى البكتيريا العنقودية للمجموعة A، وتنتشر هذه الأنواع من العدوى بسهولة، لذا من المهم محاولة تجنب نقل العدوى إلى الآخرين.





أعراض التهاب اللوزتين

توجد العديد من أعراض التهاب اللوزتين مثل التهابات الحلق وآلام البلع، إلى جانب وجع الأذنين، وارتفاع درجات الحرارة، لما فوق الـ38 درجة، كما يظهر السعال إلى جانب صداع الرأس، وتنتهي غالباً في غضون 4 أيام على الأكثر.

نصائح مهمة لتجنب نقل الإصابة بالتهاب اللوزتين

تجنب السعال والعطس بالقرب من أحد.





الابتعاد عن الأماكن العامة، مثل العمل أو المدرسة أو الحضانة.





عدم النزول إلى الأماكن العامة إلى بإذن الطبيب.





غسل اليدين جيا قبل الأكل، وبعد الذهاب إلى المرحاض، وبعد السعال والعطس.

علاج التهاب اللوزتين





إجراء فحوصات دم لتحديد العلاج.





الذهاب إلى طبيب لوضع العلاج المناسب.





شرب الكثير من السوائل.





الحصول على قسط من الراحة.





وصف دورة قصيرة من المضادات الحيوية عن طريق الفم.





المضادات الحيوية عن طريق الوريد في الحالات الشديدة.



