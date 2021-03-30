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"إعمار": "حققنا أرباحًا جيدة في 2020 ومصر أرض الخير"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:08 ص
محمد العبار
محمد العبار
هدى عبدالرازق
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قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، إن مشروعاتهم في مصر حققت أرباحا جيدة خلال 2020، وتعتبر أكبر من الأرباح التي حققوها خلال 2019، معلقا: "مصر أرض الخير".

وأشار "العبار"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن حركة البيع تأثرت خلال الأشهر الأولى من عام 2020 بسبب فيروس كورونا وتخوف المواطنين، ولكن الوضع تحسن سرعا فيما بعد.

وثمن مؤسس شركة إعمار العقارية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم غلق الاقتصاد في مصر بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه من أعظم القرارات التي إتخذتها الدولة المصرية، وسيذكره التاريخ.

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