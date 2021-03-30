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مدحت صالح يطرح أغنيته الجديدة "خدود حبيبي وردي" (فيديو)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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طرح الفنان مدحت صالح أغنيته الثانية التى تحمل اسم "خدود حبيبى وردى" عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

والأغنية هى الثانية من ألبومه الجديد "يتقال" والمقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات عمرو المصرى، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع محمد شفيق.

يذكر أن المطرب مدحت صالح كان قد طرح أغنية جديدة بعنوان "زى غيرنا" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

"زي غيرنا " من كلمات أيمن عز والحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق وتم تسجيل الاغنية فى الاستوديو الخاص بالفنان مدحت صالح.

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