"العبار": 30% من زوار الساحل الشمالي "خليجيين"

أعرب محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، عن سعادته لوجود استثمارات لشركته في منطقة الساحل الشمالي، معلقا: "محظوظين أننا متواجدون في الساحل الشمالي".





وثمن "العبار"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، جهود الحكومة المصرية في تطوير وتحسين البنية التحتية، وهو ما سيعود بالنفع على المشروعات الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي.



