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"العبار": 30% من زوار الساحل الشمالي "خليجيين"
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:46 ص
هدى عبدالرازق
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أعرب محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، عن سعادته لوجود استثمارات لشركته في منطقة الساحل الشمالي، معلقا: "محظوظين أننا متواجدون في الساحل الشمالي".
وثمن "العبار"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، جهود الحكومة المصرية في تطوير وتحسين البنية التحتية، وهو ما سيعود بالنفع على المشروعات الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي.
وأوضح مؤسس شركة إعمار العقارية أنه أنشىء فندقين 5 نجوم بالساحل الشمالي، ويوجد 4 فنادق أخرى تحت الإنشاء، لافتا إلى أن 30% من زوار الساحل الشمالي خليجيين.
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