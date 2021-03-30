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حنان مطاوع تشوق جمهورها لـ"القاهرة كابول" المرتقب في رمضان 2021
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:59 ص
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة حنان مطاوع، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.
ونشرت حنان مطاوع عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها من مسلسل "القاهرة كابول"، وعلقت قائلة: "منال بنت عم حسن.. القاهره كابول".
"القاهرة كابول" بطولة فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، طارق لطفي، نور محمود، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، ومجموعة من الشباب وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج حسام علي.
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