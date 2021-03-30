'قلاش' للصحفيين: انتخابات التجديد النصفي مناسبة للحوار حول قضايا المهنة

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، إن إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة كل عامين، مناسبة للحوار حول قضايا المهنة، وأوضاع الصحفيين، و من الأمور الإيجابية تقدم وحماس أكبر عدد من المرشحين للمنافسة وخوض هذه التجربة، التي تترك علامة عند كل من مر بها.





وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأمر الأهم هو رصدنا لتحليل مضمون القضايا التي يتم تناولها خلال فترة الدعاية، وطبيعة ونوعية الخطاب النقابي الذي يتم طرحه من قِبل المرشحين، ومدى ملامسة هذا الخطاب لحقيقة ما يجري للمهنة وللصحفيين، وأيضًا مدى تفاعل جمهور الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية مع هذا الخطاب، وهل حقق المأمول منه، وهل ساعد في تقديم فرز حقيقي أو معايير واضحة للاختيار من بين المرشحين، دون الوقوع في العشوائية، أو الخداع الدعائي، أو في شرك قوائم التعليمات.

وأكد "قلاش" أن التحدي المستمر الذي يعقب كل انتخابات، هو ما الذي يبقي معنا من هذا الزخم في الأيام المقبلة، بعد انتهاء الانتخابات، متابعًا: "هل يبدأ الانكشاف ونكون في مواجهة الحقيقة، أم يستمر بعض الحماس، وتنفتح طاقة الأمل في استعادة حيوية كياننا النقابي".



