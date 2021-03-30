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شاهد.. عادل حمودة: يمكن كتابة التاريخ أكثر من مرة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:03 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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تحدث الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، عن دور الصحافة في كتابة التاريخ.

وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، إن "الصحافة لها دور كبير في كتابة التاريخ، فمثلُا عندما جاء أوباما إلى القاهرة أثناء خطابه في جامعة القاهرة، هتلاقي جميع الصحف تحدثت عن أنه تناول طعام الإفطار من الفول والطعمية والباذنجان، وجميع الصحف وثقت هذا".

وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "لكن أحد المقربين من مبارك قال إن هذا لم يحدث وأن كل ما جرى هو لقاء جمع الرئيسيين في القصر لمدة لا تزيد عن ربع ساعة وأقصى ما قدم آنذاك هو الشاي، وكذلك قصة أحمد عرابي والخديوي توفيق الشهيرة والحوار الذي دار بينهما لم يكتب عنه أي من المؤرخين وكل ما ذكر أن الخديوي خرج لمقابلة عرابي واستمع إلى مطالبه فقط".

وتابع: "كذلك الوثائق البريطانية كشفت لأول مرة أن الملك فاروق طلب من السفارة أن يزور أمريكا ويفتح شركة سياحة ويطلع من إيطاليا ويعيش هناك ولكن الولايات المتحدة رفضت ذلك حتى لا تغضب الضباط الأحرار، ولذلك فالتاريخ يمكن أن يكتب أكثر من مرة وكلما امتد الزمن كلما كانت الصورة أوقع وأكثر حيادية لأنه عادة ما لا يكون هناك تقييمًا موضوعيًا للبشر وهم على قيد الحياة".

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