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حسام البدري: لست راضيًا عن مباراة كينيا وأهاجم لأسباب شخصية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، أنه غير راضٍ عن أداء الفراعنة في مباراة كينيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، التي أقيمت قبل أيام.

وتابع البدري في تعليقه على مباراة المنتخب الوطني أمام جزر القمر التي أقيمت اليوم، في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس، "أتوجه بالشكر إلى لاعبي المنتخب على مجهودهم خلال مباراة جزر القمر".

واستكمل، " نجحنا في تحقيق العديد من المكاسب غير الفوز، وعلى رأسها إشراك العديد من النجوم والأوجه الجديدة".

واضاف، "بعد تسجيل 4 أهداف أمام جزر القمر، فضلت الدفع بعناصر جديدة مثل أحمد ياسر ريان، ومباراة كينيا لم تكن مرضية بالنسبة لي، على الرغم من الصعوبات التي واجهناها".

وأوضح أن الهدف المبكر في شباك كينيا أثر بشكل سلبي على تفكير اللاعبين خلال المباراة، مشيرًا إلى أن سيناريو مباراتي كينيا وجزر القمر حدث سابقًا في مباراتي توجو، عندما كان المنتخب هو الأفضل في المباراة الثانية.

وأشار، "البعض لا يتقبل وجودي بسبب عدم حصوله على فرصة للتواجد بالجهاز الفني للمنتخب، حيث أن هناك من يُهاجمني لأسباب شخصية".

جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق الفوز بنتيجة كبيرة أمام جزر القمر، مساء أمس الإثنين، برباعية مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

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