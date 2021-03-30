حسام البدري يكشف مفاجأة عن إصابة أيمن أشرف

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حسام البدري يكشف مفاجأة عن إصابة أيمن أشرف
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:05 ص
محمد زكي
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أعرب حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه المنتخب على جزر القمر في تصفيات كأـس الأمم الافريقية.
وحقق منتخب مصر الفوز على جزر القمر برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022
وقال حسام البدري، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"أوجه الشكر للاعبين على الأداء الذي ظهروا عليه في مباراة جزر القمر، ونجاحهم في تعويض الأداء السيئ الذي ظهروا عليه خلال مباراة كينيا، التي لم نكن راضين عنها"
وأضاف :"أحرص على إجراء تغييرات في تشكيل المنتخب، في ظل حالة الارهاق التي يعاني منها اللاعبين، وحتى يكون هناك بدائل جاهزين للمشاركة في أي وقت، اليوم دفعنا ببعض اللاعبين على رأسهم علي جبر وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف، وجميعهم ظهروا بمستوى جيد".
وأشار :"عندما انضم أيمن أشرف، لمعسكر المنتخب لم يكن مصابًا، واللاعب كانت لدينا رغبة في المشاركة في المباراتين، ولكننا رفضنا لأنه يعاني من خشونة في الركبة، ونفس الأمر بالنسبة لأحمد فتوح، الذي كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، لذلك قررنا استبعاده"، مؤكدًا :"هدفنا هو الحفاظ على اللاعبين".
وأوضح :"الإصابة الوحيدة، التي حدثت في المنتخب كانت لحمدي فتحي، والذي تعرض لها خلال مواجهة كينيا".
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