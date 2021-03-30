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حسام البدري يكشف مفاجأة عن إصابة أيمن أشرف

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:05 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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أعرب حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه المنتخب على جزر القمر في تصفيات كأـس الأمم الافريقية.

وحقق منتخب مصر الفوز على جزر القمر برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022

وقال حسام البدري، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"أوجه الشكر للاعبين على الأداء الذي ظهروا عليه في مباراة جزر القمر، ونجاحهم في تعويض الأداء السيئ الذي ظهروا عليه خلال مباراة  كينيا، التي لم نكن راضين عنها"

وأضاف :"أحرص على إجراء تغييرات في تشكيل المنتخب، في ظل حالة الارهاق التي يعاني منها اللاعبين، وحتى يكون هناك بدائل جاهزين للمشاركة في أي وقت، اليوم دفعنا ببعض اللاعبين على رأسهم علي جبر وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف، وجميعهم ظهروا بمستوى جيد".

وأشار :"عندما انضم أيمن أشرف، لمعسكر المنتخب لم يكن مصابًا، واللاعب كانت لدينا رغبة في المشاركة في المباراتين، ولكننا رفضنا لأنه يعاني من خشونة في الركبة، ونفس الأمر بالنسبة لأحمد فتوح، الذي كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، لذلك قررنا استبعاده"، مؤكدًا :"هدفنا هو الحفاظ على اللاعبين".

وأوضح :"الإصابة الوحيدة، التي حدثت في المنتخب كانت لحمدي فتحي، والذي تعرض لها خلال مواجهة كينيا".

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