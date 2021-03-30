يوسف الحسيني: تعويم السفينة بعد 6 أيام فقط يُثبت للعالم قدرة المصريين (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الكثير من الخبراء حول العالم تحدثوا بأن تعويم السفينة الجانحة سيأخذ بضعة أسابيع، وبعض التقارير العالمية تحدثت بأن بعض السفن ستحول طريقها إلى رأس رجاء الصالح.





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن النجاح في تعويم السفينة بعد 6 أيام فقط، يثبت للعالم قدرة المصريين على التعامل مع هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم تابعت عن كثب هذه الأزمة، وهذا يدل على أهمية القناة للعالم، في ظل مرور 12% من التجارة العالمية بالقناة.



