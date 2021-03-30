هل يعطي اتفاق المبادىء إثيوبيا الحق في تقسيم المياه؟ مفيد شهاب يرد

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، إنه لا يوجد إشارة من قريب أو من بعيد في اتفاق المبادىء يعطي لإثيوبيا الحق في التصرف بمياه النيل الأزرق وتقسيمها، مضيفا أنه لا يتصور أن يكون هذا الكلام موجودًا.





وتساءل "شهاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: "هل معقولة المفاوض المصري يقبل أن يكون إثيوبيا لها حرية التصرف.. ده يبقى خيانة بقا، حرام عليكم"، معتبرا أنه إدعاء ظالم ومغلوط.



