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هل يعطي اتفاق المبادىء إثيوبيا الحق في تقسيم المياه؟ مفيد شهاب يرد
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:47 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، إنه لا يوجد إشارة من قريب أو من بعيد في اتفاق المبادىء يعطي لإثيوبيا الحق في التصرف بمياه النيل الأزرق وتقسيمها، مضيفا أنه لا يتصور أن يكون هذا الكلام موجودًا.
وتساءل "شهاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: "هل معقولة المفاوض المصري يقبل أن يكون إثيوبيا لها حرية التصرف.. ده يبقى خيانة بقا، حرام عليكم"، معتبرا أنه إدعاء ظالم ومغلوط.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن النيل الازرق أنهار دولية تمر في أكثر من دولة، ولا يجب إقامة مشروع يضر بطرف آخر.
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