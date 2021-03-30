Advertisements

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

كشف هاني رسلان، الخبير بالمواد المائية، آخر مستجدات أزمة سد النهضة ، قائلاً: "إثيوبيا تسعى للملء الثاني لسد النهضة، دون التوافق مع مصر والسودان، وهذا إن حدث فهذا يعني أن السد أصبح يحمي نفسه ومحصن من اي ضربة عسكرية، لان توجيه أي ضربة لسد النهضة يعني غرق السودان حتى الشمال".

وتابع "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن اثيوبيا تسعى لتنظيم الملء الثاني من سد النهضة بالتوافق مع السودان، وهذا التفاهم إذا حدث فهذا يعني عدم إمكانية الوصول إلى اتفاق ملزم، وهذا الأمر في مصلحة إثيوبيا 100%، ويلحق الضرر بمصر والسودان.

ولفت إلى أن الحديث على أن مجلس الدفاع الأعلى السوداني سينظر في التفاهم مع إثيوبيا حول تنظيم الملء الثاني، فهذا يعني ان الخرطوم وافقت بشكل مبدئي على الاقتراح الإثيوبي، وهذا الأمر إذا اكتمل، فهذا يعني ان التنسيق المصري السوداني حول التعامل مع ازمة سد النهضة سيتفكك.

أخبار تهمك

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ 43 دقيقة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 9 ساعات

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 18 ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الإذاعة المصرية يصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

12:30 ص

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

05:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان