خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة



كشف هاني رسلان، الخبير بالمواد المائية، آخر مستجدات أزمة سد النهضة ، قائلاً: "إثيوبيا تسعى للملء الثاني لسد النهضة، دون التوافق مع مصر والسودان، وهذا إن حدث فهذا يعني أن السد أصبح يحمي نفسه ومحصن من اي ضربة عسكرية، لان توجيه أي ضربة لسد النهضة يعني غرق السودان حتى الشمال".



وتابع "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن اثيوبيا تسعى لتنظيم الملء الثاني من سد النهضة بالتوافق مع السودان، وهذا التفاهم إذا حدث فهذا يعني عدم إمكانية الوصول إلى اتفاق ملزم، وهذا الأمر في مصلحة إثيوبيا 100%، ويلحق الضرر بمصر والسودان.



ولفت إلى أن الحديث على أن مجلس الدفاع الأعلى السوداني سينظر في التفاهم مع إثيوبيا حول تنظيم الملء الثاني، فهذا يعني ان الخرطوم وافقت بشكل مبدئي على الاقتراح الإثيوبي، وهذا الأمر إذا اكتمل، فهذا يعني ان التنسيق المصري السوداني حول التعامل مع ازمة سد النهضة سيتفكك.

