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رئيس هيئة قناة السويس: "مكالمة الرئيس بعد جنوح السفينة ما نيمتنيش" (فيديو)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتواصل معه يوميًا أكثر من 3 مرات، لمعرفة التفاصيل، معقبا: " الرئيس قال لي في أول يوم كلمة ما نيمتنيش أنا ولا الرجالة بتاعتي،.. قال سمعة مصر في رقبتكم".

وتابع "ربيع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الملاحة بدأت من الساعة السادسة مساءً، بعد النجاح في تعويم السفينة الجانحة، مشيرًا إلى أن السفينة الجانحة لن تغادر منطقة البحيرات، إلا بعد انتهاء التحقيقات بالكامل.

ولفت إلى أن عدد السفن المتوقع أن تمر من القناة حتى الصباح 113، مشيرًا إلى أن القناة ستعمل على مدار الساعة لمرور كامل السفن المنتظرة.

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