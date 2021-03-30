محمد العبار يوجه مناشدة إلى الشركات التكنولوجية الكبرى (فيديو)

قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، إن الإنسان يجب أن يكون طموحًا في العمل حتى يحقق ربحًا أفضل، منوها بأن صافي أرباحهم في 2002 وصل إلى قرابة مليار و800 مليون جنيه، والمبيعات قرابة 18 مليار جنيه.





وأشار "العبار"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنهم يهتمون بتطوير التصميم والخدمات في المشروعات التي ينفذوها، معلقا: "إحنا غرامنا العقار، ونحب التفاصيل.. وندرس علو الرصيف، وطول الشجرة".



