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محمد العبار يوجه مناشدة إلى الشركات التكنولوجية الكبرى (فيديو)
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:41 ص
هدى عبدالرازق
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قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، إن الإنسان يجب أن يكون طموحًا في العمل حتى يحقق ربحًا أفضل، منوها بأن صافي أرباحهم في 2002 وصل إلى قرابة مليار و800 مليون جنيه، والمبيعات قرابة 18 مليار جنيه.
وأشار "العبار"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنهم يهتمون بتطوير التصميم والخدمات في المشروعات التي ينفذوها، معلقا: "إحنا غرامنا العقار، ونحب التفاصيل.. وندرس علو الرصيف، وطول الشجرة".
وعن العمل المجتمع لشركة إعمار في مصر، أوضح أن ما يقدمونه بالتعاون مع الأجهزة في مصر ما زال قليلًا، لافتا إلى أنهم يتعاونون مع صندوق تحيا مصر في عدد من المشروعات، مطالبا الشركات التكنولوجية مثل الفيسبوك بالقيام بأدوار مجتمعية في الدول التي يكسبون منها، لافتا إلى أن شركة فيسبوك تحصل من مصر على 19 مليار جنيه وأكثر سنويا.
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